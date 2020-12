Bakıda Zəfər paradı keçirilir - CANLI YAYIM

Bakıda Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş möhtəşəm hərbi parad keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, paradda Azərbaycan hərbçiləri ilə yanaşı Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları da iştirak edirlər.

Qeyd edək ki, Zəfər paradında 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət, 150-dək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdirilir.



Paradda, həmçinin Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi nümayiş olunur.

