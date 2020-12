“Bu gün tarixi bir gündür” - Azərbaycan Prezidenti

“Bu gün tarixi bir gündür. Bu gün Azadlıq meydanında “Zəfər paradı” keçirilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Bakının Azadlıq Meydanında keçirilən “Zəfər paradı”nda çıxışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev bildirib.

Ali Baş Komandan Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın paradda iştirakından şad olduğunu deyib: “Eyni zamanda Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə heyəti və türk əsgər və zabitləri iştirak edir. Bu, bir daha bizim birliyimizi, bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı göstərir”.

