Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında" fərmanına uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kəlbəcərdə artıq yeni polis şöbəsinin binası da hazırdır.

