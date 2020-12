Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan istifadəçilər bu gün “Facebook Messenger” tətbiqi ilə bağlı problem yaşadıqlarını bildiriblər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Downdetector” xəbər yayıb.

Məlumata görə, istifadəçilərin 54 faizi mesaj ala bilmir, 30 faizi serverə qoşulma problemi yaşayır, daha 14 faizi isə messencerə daxil ola bilmir.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda da sosial şəbəkə istifadəçiləri eyni problemlə üzləşiblər.

