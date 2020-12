Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şenton Zəfər günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, M.Şentop bildirib:



“Vahid Vətən Hərəkatında böyük zəfər əldə edən can Azərbaycanın Zəfər gününü təbrik edir, Qarabağa Azərbaycan Türkünün bayrağını asmaq, zülmə və işğala son qoymaq üçün şəhadətə ucalan 2783 qəhrəmanımıza Allahdan rəhmət diləyirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.