Türkiyə Prezidenti: "Fransanın dərdi başqa idi"

“44 günlük müharibədən sonra ortaya çıxan nəticə Azərbaycandakı qardaşlarımızı necə sevindirdisə, eyni şəkildə Türkiyədəki qardaşlarını da sevindirib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıda mətbuata bəyanatı zamanı söyləyib.

“Qarabağda nə üçün bu çillə çəkdirilib. Bu Minsk qrupu deyilən bu üçlünün işi nə idi? Bunlar dünyanın ən güclü ölkələri idi: ABŞ, Rusiya, Fransa. Nə üçün bu qədər oyalandı? Ancaq daha sonra müsbət mesajlar gəlməyə başladı. Bunların başında da Fransa - davamlı şəkildə qardaşıma zəng edirdi, ondan nəticələr əldə etməyə çalışırdı. Təbii ki, zaman-zaman bizimlə də əlaqə qurmaq istəyirdi, düzü, biz də cavab vermədik, çünki bilirdik ki, dərdləri başqadır”, - Türkiyə Prezidenti bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.