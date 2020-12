“Yollar çəkiləndən sonra Şuşaya gedək. Şuşada bərabər olaq dedik. Şuşa bir tarixdir. Şuşanı o tarixi ilə görmək bizim üçün eşqdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan söyləyib.

“Şəhidlərimizin ruhlarını da şad edək. Şəhidlərimiz bir şeyə inanaraq şəhid oldular”, - o qeyd edib.

