Vətən Müharibəsində əldə edilən qələbə səbəbi ilə bu dəqiqələrdə Dənizkənarı Milli Parkının ərazisində atəşfəşanlıq təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atəşfəşanlığın təşkilatçısı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətidir.

