Ermənistanın Hərbi Polisinin keçmiş rəisi Artur Baqdasaryan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

Məlumata görə, o, COVID-19-dan dünyasnı dəyişib. A.Baqdasaryan 2017-ci ilin mayından bu ilin fevralına qədər həmin vəzifədə olub.

