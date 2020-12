Sosial şəbəkələrdə Dilqəm Əsgərovun Kəlbəcər rayonunun Şaplar kəndində yaşadığı evin görüntüləri yayılıb.

Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov Metbuat.az bildirib ki, görüntülərdə göstərilən evdə atası Dilqəm Əsgərov dünyaya gəlib və uzun illər bu evdə yaşayıb.

Qeyd edək ki, Dilqəm Əsgərov, Şahbaz Quliyev və Həsən Həsənov yaxınlarının məzarını ziyarət etmək istəyərkən ermənilər tərəfindən Kəlbəcərdə girov götürülüb. H.Həsənov öldürülüb.

