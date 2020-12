Cozef Bayden və Kamala Harris "İlin adamı" seçiliblər

"Time" jurnalı ABŞ-ın yeni seçilən prezidenti Cozef Bayden və vitse-prezidentliyə namizəd Kamala Harris “İlin adamı” elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahı jurnalın yeni sayında açıqlanıb.

Məqalədə qeyd olunub ki, C.Bayden koronavirus pandemiyasına çox ciddi yanaşır.

Siyahıda həmçinin ABŞ-ın indiki prezidenti Donald Tramp, pandemiya zamanı çoxlu sayda insanı xilas edən ölkənin infeksionisti Entoni Fauçi və tibbi işçilərinin də adları var.

“İlin adamı” adına polis tərəfindən qətlə yetirilərn Corc Floyd adlı afroamerikalı da iddialı olub.

