“Time” jurnalı ABŞ-ın yeni seçilmiş Prezidenti Co Bayden və vitse-prezidenti Kamala Harrisi “İlin adamı” elan edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə jurnalın baş redaktoru Eduard Felsentahl bildirib.

Qeyd edək ki, Co Bayden və Kamala Harris bu il keçirilən prezident seçkilərində qalib gəliblər. Kamala Harris ABŞ-ın ilk afroamerikalı və ilk cənubi asiyalı vitse-prezidenti olaraq tarixə düşüb.

Mənbə: CNN

