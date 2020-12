Cənubi Koreya rejissoru Kim Ki Duk vəfat edib.

Metbuat.az-ın “lenta.ru”ya istinadən verdiyi xəbərə görə, 59 yaşlı Kim Ki Duk Latviyada vəfat edib. Rejissorun koronovirusdan öldüyü bildirilir.

Kim Ki Duk noyabrın 20-də Latviyaya gedib və dekabrın 5-dən heç kəslə əlaqə saxlamayıb.

Onun Latviyaya ev almaq və orada yaşamaq üçün getdiyi vurğulanır.

O, "Gərilmiş yay”, “Yaz, yay, payız, qış...”, “Boş ev”, “Pyeta”, “Mebius” kimi filmlərin müəllifidir.

