“Qaranlıq cəngavər” və “Beşinci element” ekran işlərindəki rolları ilə məşhur olan aktyor Tom Lister Los-Ancelesdəki mənzilində ölü tapılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktyorun köməkçisi Sindi Koan məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, aktyorda əvvəllər koronavirusun simptomları aşkar edilmişdi. 62 yaşlı aktyor yeni bir film üzərində işləyirdi. O, xəstəliyini öyrənən kimi çəkilişləri dayandırmışdı.

