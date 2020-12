Bakı Media Mərkəzi Zəfər Paradına həsr olunan VİDEOÇARX hazırlayıb

Zəfər paradı 44 günlük Vətən Müharibəsində Azərbaycan Ordusunun Böyük Qələbəsini bütün dünyaya təntənəli şəkildə nümayiş etdirdi.

BAKU.WS xəbər verir ki, “Dəmir yumruq” əməliyyatı adı ilə Azərbaycanın yeni tarixinə yazılan Vətən müharibəsində Rəşadətli Ordumuzun Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazandığı Böyük Qələbə müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin hərbi qüdrətinin, iqtisadi gücünün nümayişi ilə yanaşı, xalqımızın qələbə əzminin əyani təsdiqidir.

Bakı Media Mərkəzi Vətən Müharibəsində şanlı qələbəmizə həsr olunan hərbi paradın əsas foto-video çəkilişi və canlı yayımını reallaşdırıb.

