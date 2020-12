Milli Məclisin deputatlarının koronavirus testinin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, parlament üzvlərinin bir neçəsinin COVID-19-la bağlı verdikləri testlərin nəticəsi pozitiv olub.

Onlar arasında deputatlar Ceyhun Məmmədov və Kamal Cəfərov da var.

Qeyd edək ki, COVID-19-a yoluxmuş bir neçə deputat artıq sağalıb.

