DİQQƏT! Bakıda bu küçələrdə tıxac var - SİYAHI

Hazırda əksər küçə və prospektlərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq, tıxac müşahidə olunur.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) bildiriblər. Bu səbəbdən də bütün istiqamətlərdə müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların hərəkətində çətinliklər yaranıb. Hərəkət intervalında gecikmələr var. Fərdi avtomobil sürücülərindən avtobusların hərəkət üstünlüyünə anlayışla yanaşmalırını xahiş edirik.

Sıxlıq olan küçələr aşağıda qeyd olunanlardır:

Heydər Əliyev prospekti hər iki istiqamət kənar yol



Ağa Neymətulla küçəsi



Akademik Həsən Əliyev küçəsi



Koroğlu Rəhimov küçəsi



Təbrik küçəsi

Ziya Bünyadov prospekti



Babək prospekti ilə Yusif Səfərov küçəsinin kəsişməsi



Tbilisi prospekti

