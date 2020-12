“Zəngəzurun itkisi yaxın gələcəyin məsələsi olacaq” - Erməni ekspertdən AÇIQLAMA

Erməni siyasi ekspert Varujan Qeğamyan Bakıda baş tutmuş hərbi parada və orada səslənmiş çıxışlara toxunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qeğamyanın sözlərinə görə, bu, azərbaycanlılara aid olan tədbirdir, qalib gəlmiş tərəfin öz xalqına xidmət edən nailiyyətlərini simvolizə edir və ağrılı şəkildə qeyd etmək lazımdır ki, məğlub olmuş tərəf Ermənistan dövlətidir.

O qeyd edib ki, Ermənistan cəmiyyətinin bir hissəsi hələ Qarabağın təxminən 80 faizinin artıq itirildiyini dərk etməməyə davam edir, bütün Ermənistanın gələcək mövcudluğu təhlükə altındadır.

“Layiqli əks-zərbə olmasa, Sünikin (Zəngəzur) itkisi yaxın gələcəyin məsələsi olacaq”, - deyə Varujan Qeğamyan bildirib.(Ordu.az)



