"Azərbaycan bu müharibədə ədalətli qələbə qazandı" - Maksim Şevçenko

Azərbaycan xalqı Ermənistan döyüşçüləri tərəfindən 30 ilə yaxın bundan əvvəl işğal edilmiş Qarabağ torpaqlarını azad etdi. Ermənistan erməni xalqının mənafeyinə əsla uyğun olmayan müharibədə məğlub oldu. Müharibə olmasaydı, dinc yolla, o cümlədən Qarabağda daha artıq nəticələr əldə etmək olardı. Azərbaycan bu müharibədə ədalətli qələbə qazandı. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın Böyük Qələbəsi bəşəriyyətin tarixini dəyişəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu rusiyalı məşhur jurnalist və politoloq Maksim Şevçenko Bakıda Azərbaycanın aparıcı KİV nümayəndələri ilə görüşdə deyib.



Onun sözlərinə görə, Qarabağda döyüş əməliyyatları aparılan 44 gün ərzində Azərbaycan Ordusu ən müasir silahlardan istifadə etməklə ən mürəkkəb məsələləri həll etməyə qabil olduğunu göstərib.



Rusiyalı jurnalist deyib: “Azərbaycan qoşunları onilliklər boyu ermənilər tərəfindən möhkəmləndirilmiş müdafiə xətti boyunca mövqe tutmağa nail oldu. Bu ordu ilə hesablaşmamaq olmaz”.



Məşhur politoloq vurğulayıb ki, problem özlüyündə həll edilib, “amma mənim fikrimcə, Qabrielyan kimi oliqarxların və digər şovinist təbliğatçıların sözlərindən belə çıxır ki, ermənilərin Böyük Tiqran dövrünə aid sərhədlər daxilində hansısa qlobal müqəddəs imperiyanı bərpa etmək iddialarına düşməsi problemi əsla həll edilməyib. Hesab edirəm ki, bu, erməni xalqının mənafelərinə uyğun deyil. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran və digər dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı mehriban qonşuluq münasibətləri erməni xalqının mənafeyinə uyğun olardı”.



Ekspert vurğulayıb ki, Rusiya Qarabağ məsələsinin nizamlanmasında mühüm rol oynayıb. O, Rusiya ilə Türkiyə arasında tarixi dostluq münasibətlərini də vurğulayaraq bildirib ki, Rusiya bu ölkə ilə münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir. M.Şevçenko deyib: “Bu dostluğun əsası ötən əsrin iyirminci illərində, Türkiyəyə Mustafa Kamal Atatürk rəhbərlik edən dövrdə qoyulub”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.