Bu gün Türkiyənin Balıkesir vilayətindı zəlzələ baş verib.

Metbuat.az Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinə (AFAD) istinadən verdiyi xəbərə görə, zəlzələnin maqnitudası 4.1 olub.

Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 17:37-də, yerin 7 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.

