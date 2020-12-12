.
KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Avropa Liqasında son turun rəmzi komandası açıqlandı

Avropa Liqasında son turun rəmzi komandası açıqlandı
00:45 12 Dekabr 2020
107 İdman
Metbuat.az
A- A+
.

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin sonuncu turunun rəmzi komandası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Heyətdə aşağıdakı futbolçular yer alıb:

Qapıçı: Kiprian Tataruşanu ("Milan”);

Müdafiəçilər: Dioqo Dalot ("Milan”), Yevgeni Çeberko (LASK), Joşko Qvardiol ("Dinamo”, Zaqreb), Enrik Saborit ("Makkabi”, Təl-Əviv);

Yarımmüdafiəçilər: Lirim Kastrati ("Dinamo”, Zaqreb), Maqnus Volff Eykrem ("Molde”), Covani Lo Çelso ("Tottenhem”), Leon Beyli ("Bayer”);

Hücumçular: Maksimilian Beyer ("Hoffenhaym”), Joel Piroe (PSV).

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
loading...

RƏYLƏR

metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Əfsanəvi futbolçu Paolo Rossi 64 yaşında vəfat edib

Əfsanəvi futbolçu Paolo Rossi 64 yaşında vəfat edib

10 Dekabr 2020 11:14
Millimizin qrupunda komanda sayı artırıldı

Millimizin qrupunda komanda sayı artırıldı

09 Dekabr 2020 03:39
Millimizin oyunlarının təqvimi açıqlandı - DÇ-2022

Millimizin oyunlarının təqvimi açıqlandı - DÇ-2022

08 Dekabr 2020 22:41
“Qarabağ” - “Vilyarreal” oyunu baş tutmayacaq

“Qarabağ” - “Vilyarreal” oyunu baş tutmayacaq

08 Dekabr 2020 19:49
UEFA-dan Cüneyt Çakıra növbəti təyinat

UEFA-dan Cüneyt Çakıra növbəti təyinat

07 Dekabr 2020 23:54
“Barselona”nın hücumçusu zədələndi

“Barselona”nın hücumçusu zədələndi

07 Dekabr 2020 03:39
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avropa Liqasında son turun rəmzi komandası açıqlandı

12 Dekabr 2020 00:45

Azərbaycanda hərbi vəziyyət ləğv edildi

12 Dekabr 2020 00:06

SON DƏQİQƏ: İranın Ankaradakı səfiri Türkiyə XİN-ə çağırıldı

11 Dekabr 2020 23:29

Paşinyan yenidən SƏFƏRBƏRLİK elan etdi -

11 Dekabr 2020 23:14

Dekabrın 14-nə olan USD/AZN rəsmi məzənnəsi

11 Dekabr 2020 22:25

Ermənilərdən hiylə: Azərbaycan bayrağını tanklarına taxırlar ki... -

11 Dekabr 2020 21:43

Türkiyədə 4.1 bal gücündə zəlzələ olub

11 Dekabr 2020 21:14

Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri arasında telefon danışığı olub

11 Dekabr 2020 20:23

Nazirlik Qarabağ qazisinin uşaqlıq arzusunu reallaşdırdı

11 Dekabr 2020 20:16

İcra başçısının müavini koronavirusdan vəfat etdi

11 Dekabr 2020 19:58