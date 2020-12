Avropa Liqasında son turun rəmzi komandası açıqlandı

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin sonuncu turunun rəmzi komandası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Heyətdə aşağıdakı futbolçular yer alıb:

Qapıçı: Kiprian Tataruşanu ("Milan”);

Müdafiəçilər: Dioqo Dalot ("Milan”), Yevgeni Çeberko (LASK), Joşko Qvardiol ("Dinamo”, Zaqreb), Enrik Saborit ("Makkabi”, Təl-Əviv);

Yarımmüdafiəçilər: Lirim Kastrati ("Dinamo”, Zaqreb), Maqnus Volff Eykrem ("Molde”), Covani Lo Çelso ("Tottenhem”), Leon Beyli ("Bayer”);

Hücumçular: Maksimilian Beyer ("Hoffenhaym”), Joel Piroe (PSV).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.