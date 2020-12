Hadrutda ermənilər Azərbaycan hərbi personalına qarşı silahlı təxribat həyata keçiriblər.

Metbuat.az Trendə istinadən xəbər verir ki, nəticədə bir əsgər yaralanıb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl də ermənilər “Azercell” mobil operatorunun avadanlıqları quraşdıran əməkdaşlarına hücum ediblər.

