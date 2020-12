Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini–İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Elmira Ağayeva yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasından vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, E. Ağayeva koronavirusdan müalicə olunduğu tibb müəssisəsində vəfat edib.

