Ermənilərdən hiylə: Azərbaycan bayrağını tanklarına taxırlar ki... - VİDEO

Bir neçə il öncə 630 balla universitetə daxil olmuş, müharibə başlayanda cəbhəyə könüllü yollanmış qazimiz Pərviz Əliyev Vətən müharibəsindəki xatirələrini bölüşüb. Metbuat.az Baku.tv-yə istinadən xəbər verir ki, o, döyüşlər zamanı ermənilərin tanklara Azərbaycan bayrağı vuraraq onları aldatdığını söyləyib: "Biz elə bildik ki, onlar bizimkilərdir və ona görə onları vurmadıq. Azərbaycan dilində bizi çağırırdılar ki, "gəlin bura”. Daha sonra tanklar və BMP-lər bizə atəş açdı. Sonra biz onların 2 tankını vurduq, geri çəkildilər”. Qeyd edək ki, P.Əliyev başından vurulub. Ağır əməliyyatdan sonra onun həyatını xilas etmək mümkün olub.



