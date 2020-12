SON DƏQİQƏ: İranın Ankaradakı səfiri Türkiyə XİN-ə çağırıldı

İranın Ankaradakı səfiri Məhəmməd Ferzamend Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Bu barədə Metbuat.az “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, səfirə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana yönələn əsaslandırılmamış ittihamlarla bağlı narazılıq ifadə olunub.

Səfirə İranın Xarici İşlər naziri Cavad Zərifin tvit paylaşımına, sonra isə Türkiyənin Tehrandakı səfiri Derya Örsün İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmasına, Türkiyəyə və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana yönələn əsaslandırılmamış iddiaların ortaya atılmasına və beləliklə İranda Türkiyəyə yönəlik nifrət kampaniyasına başlanılmasına narazılıq ifadə edilib.

