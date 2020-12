Tovuzda dəhşətli hadisə: Vurduğu piyadanın öldüyünü bilən sürücünün ürəyi partladı

Tovuzda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Qovlar şəhəri ərazisində baş verib.

Hadisə zamanı “VAZ 2107” markalı avtomobil yolu keçmək istəyən piyada, Qovlar şəhər sakini, 1969-cu il təvəllüdlü İsmayılov Ramis Ənvər oğlunu vurub. Avtomobilin sürücüsü, Şəmkir rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü İmanov Röyal Elcan oğlu dərhal yaralını xəstəxanaya çatdırıb.

Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, R.İsmayılovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Bu xəbərə ürəyi dözməyən R.İmanov da xəstəxanada vəfat edib.(oxu.az)

