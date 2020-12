Azərbaycan respublikasının daxili işlər orqanlarına yeni xidməti avtomobillər verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyanın bir çox ölkələrinin polis orqanlarının istifadəsində olan "Ford" markalı bu avtomobillər yüksək manevr qabiliyyətinə və mobil təchizata malikdir. Azərbaycan polisi yeni avtomobillərdən respublikanın bütün şəhər və rayonlarında, həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə istifadə edəcək.

