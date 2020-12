44 günlük Vətən müharibəsindən sonra igidlərimiz cəbhədən ailələrinə yanına qəhrəman kimi geri qayıdırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə ailəsinin yanına qayıdan hərbiçimizin övladı ilə görüşünü əks etdirən görüntülər yayımlanıb. Videodan görünür ki, hərbiçimiz qız övladını qucaqlayıb sanki 44 gün deyil, illərin həsrətini yaşayıbmış kimi onu sevib oxşayır.

İzlədikcə insanı duyğulandıran həmin görüntüləri təqdim edirik:

