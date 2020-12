Trumpa elan etdi: ABŞ-da pulsuz peyvəndləmə başlayır

ABŞ-da COVID-19 qarşı peyvəndlənməyə başlanılacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Twitter"dəki videomüraciətində bildirib. Prezident deyib ki, ABŞ-ın Ərzaqların Keyfiyyətinə və Dərmanlara Nəzarət İdarəsi "BionTech" və "Pfizer" şirkətlərinin birgə hazırladığı koronavirus peyvəndinin istifadəsini təsdiqləyib.

"Bu gün ölkəmiz tibbi möcüzəyə nail olub. Doqquz ay ərzində təhlükəsiz və təsirli peyvənd yaratmışıq. Bu, tarixin ən böyük elmi nailiyyətlərindən biridir. Ərzaqların Keyfiyyətinə və Dərmanlara nəzarət İdarəsinin “Pfizer” peyvəndini təsdiqlədiyini məmnuniyyətlə elan edirəm", - deyə Tramp videomüraciətində bildirib

D. Tramp əlavə edib ki, peyvəndləmə bütün amerikalılar üçün pulsuz olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.