Moskvada son sutka ərzində koronavirusdan 76 nəfər dünyasını dəyişib.

Metbuat.az RİA Novostiy-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə paytaxtda yaradılmış Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Bununla da Rusiya paytaxtında yeni növ virusdan ölənlərin sayı 9798 nəfərə çatıb.

Qeyd edək ki, ötən gün Moskvada ölüm sayı 77 olub.

