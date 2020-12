“Vəfatının 17-ci ildönümündə cənnət məkan Heydər Əliyevi rəhmət və hörmətlə anırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu “Twitter” hesabında yazıb.

“Bizlərə miras qoyduğu "Tək millət-iki dövlət" şüarı həmişəlik yaşayacaq”,- deyə Türkiyə XİN başçısı qeyd edib.

