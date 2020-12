Sərtləşdirilmiş karantinlə bağlı 14 dekabrdan etibarən respublikanın digər rayonlarında olan Bakı qeydiyyatlı şəxslərin paytaxta qayıtmaları ilə məsələyə aydınlıq gətirilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, respublikanın şəhər və rayonlarına gedən Bakı şəhəri üzrə daimi qeydiyyatda olan şəxslər yalnız öz avtomobilləri ilə, avtomobilləri olmayanlar isə rayonun və şəhərin hüdudunadək taksilərdən istifadə etməklə paytaxta geri qayıda bilərlər.

