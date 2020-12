“Azərsun Holdinq” Heydər Əliyevin xatirəsini yad etdi - FOTOLAR

Azərbaycanın tarixinə böyük hörmət və diqqətlə yanaşan “Azərsun Holdinq” tərəfindən ümumilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 17-ci ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər həyata keçirilib.

“Azərsun Holdinq”dən Metbuat.az-a bildirilib ki, tədbirlər çərçivəsində holdinq rəhbərliyi və kollektivi müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Şirkətlər qrupunun Müşahidə Şurasının sədri Abdolbari Goozal və kollektivi ümumilli liderin məzarı önünə gül dəstəsi qoyub.

Ziyarət zamanı görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi də ehtiramla yad edilib.





