Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik (ANAMA) işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina və partlamamış hərbi sursatların (PHS) təmizləmə işlərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, agentlik özünün tvitter hesabından Xocavənd rayonunun Böyük Tağlar kəndinin fotolarını paylaşıb.



