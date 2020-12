Ermənistanın keçmiş təbiətin mühafizəsi naziri Vardan Ayvazyan saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “News.am”a onun vəkili Miqran Poqosyan bildirib.

O qeyd edib ki, hələlik Ayvazyana qarşı ittiham irəli sürülməyib.

Vəkilin sözlərinə görə, Vardan Ayvazyan noyabrın 9-dan 10-na keçən gecə etiraz aksiyalarının təşkilində şübhəli bilinir.

Daha əvvəl Ermənistan MTN-in sabiq nazir Vardan Ayvazyanın mənzilində axtarış aparması barədə xəbər verilmişdi.

