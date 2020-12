Oğlu cəbhədə olan məmur koronavirusdan vəfat etdi - FOTO

1 saylı Bakı Məşğulluq Mərkəzinin direktor müavini Fərəc Qasımzadə koronavirusdan vəfat edib. “Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, F.Qasımzadə və həyat yoldaşı bir müddət öncə koronavirusa yoluxub və xəstəxanaların birində müalicə alıblar. F.Qasımzadənin həyat yoldaşının da vəziyyətinin kritik olduğu deyilir. Mərhumun oğlu hazırda cəbhədə hərbi xidmətdədir. F.Qasımzadə uzun müddət Səbail rayon Məşğulluq Xidmətinin rəhbəri olub, bir müddət əvvəl 1 saylı Bakı Məşğulluq Mərkəzinin direktor müavini təyin edilib.

