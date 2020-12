Futbol üzrə İspaniya La Liqasında 12-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun mərkəzi qarşılaşmasında “Real Madrid” və “Atletiko Madrid” komandaları üz-üzə gəlib.



“Santiaqo Bernabeo” stadionunda keçirilən görüş “kral klubu”nun 2:0 hesablı qələbəsilə yekunlaşıb.



Bu oyundan sonra xal ehtiyatını 23-ə çatdıran “Real Madrid” turnir cədvəlinin 3-cü pilləsində yer alıb, "Atletiko Madrid” isə 26 xalla La Liqanın lideridir.

