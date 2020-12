Rusiya sülhməramlıları son bir gündə Azərbaycanın Xankəndi şəhərində 12 hektardan artıq ərazini minalardan təmizləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, 17,2 kilometrlik elektrik xətti və 31 transformator bərpa edilib.



Ümumilikdə Rusiya sülhməramlıları tərəfindən Dağlıq Qarabağda 150 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.