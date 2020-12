Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusun qurbanı olub. Metbuat.az xəbər verir ki, "Ömür” klinikasının direktoru, həkim-ginekoloq Gülnarə Sultanqızı (Məmmədova) COVID-19 xəstəliyindən dünyasını dəyişib.



