Köhnə Tağlar kəndindəki antiterror əməliyyatında əsir alınmış ikinci erməninin də kimliyi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Ermənistanın paytaxtı İrəvanın sakini, hərbi xidmətə çağırılandan sonra Qarabağa göndərilmiş 19 yaşlı Erik Arşakoviç Qasparyandır.

Qeyd edək ki, ailəsi Qasparyandan oktyabrın 12-dən bəri xəbər ala bilmirdi.

