“McDonald's”ın İsveç bölməsi Stokholm şəhərində ilk dəfə olaraq bərbərxana açıb.

Bu barədə Metbuat.az “Fox News” a istinadən xəbər verir.

Telekanalın məlumatına görə, bərbərxanada müştərilərin saçlarını “McDonald's”ın loqotipini xatırladan forma üzrə kəsirlər. Söhbət ötən əsrin 90-cı illərinin saç düzümündən gedir, həmin vaxtlar futbolçu Devid Bekhem və aktyor Leonardo Di Kaprio da saçlarını bu formada kəsirdilər.

“McDonald's” bərbərxanasında bu saç düzümü “Golden M” adını alıb.

