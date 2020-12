Məşhur teleaparıcı Lalə Azərtaş sosial şəbəkədə ailəsinin arxiv fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lalə Azərtaş İnsaqramda ilk dəfə atasının fotosunu paylaşaraq şəhid qızı olduğunu etiraf edib:

“Şəhidim, atam Əliyev Tahir Qurban oğlu. 1993-cü ilin yanvar ayında Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub. İyulun 25-də Füzuli şəhərində qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb”.

