Tanınmış sığorta eksperti, hüquqşunas Xəyal Məmmədxanlı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə yaxınları məlumat verib. O, bir müddət idi klinikaların birində koronavirusdan müalicə alırdı.



Allah rəhmət eləsin!

