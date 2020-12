“Hadrut meşələrindəki ermənilər beynəlxalq terrorçulardır” - Rusiyalı hərbi ekspert

"Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, beynəlxalq birlik, eləcə də Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu rusiyalı hərbi ekspert, "Milli Müdafiə" jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko "Telegram" kanalında yazıb.



"Meşələrdə gizlənən və Hadrut rayonunda təxribat törətmiş erməni qanunsuz silahlı birləşmələrinə beynəlxalq terrorçular kimi və buradan irəli gələn bütün nəticələrlə baxılmalıdır", - deyə ekspert qeyd edib.

