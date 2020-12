Koronavirusa kimlər yoluxmayacaq?

Koronavirusa ümumiyyətlə, yoluxmayanlar da ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, rusiyalı mikrobioloq Sergey İvanov yerli KİV-ə müsahibəsində koronavirusa yoluxmayan insanların "sirri" barədə danışıb: "Həkimlər var ki, "qırmızı zona"da aylarla çalışır, lakin koronavirusa yoluxmurlar. Yaxud bəzi insanlar var ki, yoluxan xəstələrlə sıx təmasda olur, yenə sağlam qalırlar".

S.İvanov bunun səbəbinin çox sadə olduğunu deyib: "Yeni növ virusa yoluxmayan insanlar sadəcə, COVID-19 infeksiyasına həssas deyillər".

Mütəxəssis qeyd edib ki, virusdan qorunmaq üçün təkcə antivirus vasitələrlə dezinfeksiya etmək yetərli deyil, bu vasitələr çox vaxt COVID-19-dan qorumağa kömək etmir. (e-tibb.az)

