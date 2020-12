Günün ulduz falı - 14 DEKABR

Qoç - gün ərzində yaranacaq problemlərin öhdəsindən müstəqil şəkildə gəlin. Yardım üçün kimsəyə müraciət etməyin. Müstəqil, təkbaşına fəaliyyət daha çox vaxt tələb edə bilər.

Buğa - planlarda dəyişiklik edin. Bunun sayəsində qiymətli təcrübə, habelə baş verənlərə fərqli yöndən baxmağa imkan verən informasiyalar əldə edəcəksiniz. Yeni ideyanı dərhal reallaşdırmaq çətindir. Amma bilin ki, bir qədər sonra həmin ideya gerçəkləşdirilə bilər.

Əkizlər - sizi tənqid edən insanlardan inciməyin. Yolunuzda maneələr yaradanlara qarşı aqressiv olmayın. Taleyin ironiyasına bax ki, sonradan elə həmin insanlara minnətdar olacaqsınız. Kiçik gəlirlər ola bilər.

Xərçəng - həddən ziyadə ehtiyatlı olun. Sayıq, sərrast davranın. Macəra vəd edən olaylar təhlükəli ola bilər. Özünüzə əlavə problemlər yaratmayın.

Şir - unutmayın ki, maraqlandığınız insanı dürüst qiymətləndirməlisiniz. Onun üstünlükləri ilə yanaşı, nöqsanlarını da görməlisiniz. Gəlirlər istisna deyil.

Qız - orijinal ideyalarınızı yaxın ətrafınızdakı insanlar dəyərləndirəcəklər. Müttəfiq və həmfikir axtarışları uğurla başa çatacaq. Günün ikinci yarısında başlaya biləcək romantik münasibət yaşamınızda mühüm rol oynayacaq.

Tərəzi - yeni işlərə başlamaq üçün əlverişli gündür. Perspektiv təsir bağışlamayan işlərdə belə, xeyir ola bilər. Çətin olan ilk addımı atmaqdır: Situasiya sonrakı addımlar üçün münasibdir.

Əqrəb - maraqlı tanışlıq istisna deyil. Yeni romantik təmas sürətlə inkişaf edəcək. Qarşı tərəfin rəğbətini qazanın, amma soyuqqanlı olun. Sizə əsla uyğun olmayan insanın toruna düşməyin.

Oxatan - yaradıcı yanaşma tələb etməyən, darıxdırıcı işləri təxirə salın. Diqqətli və əzmli olun, çətin işi yarımçıq qoyaraq yüngül işə başlamayın. Belədə gözlədiyiniz nəticəni ala bilməyəcəksiniz. Əyləncə, istirahəti hələlik unudun.

Oğlaq - bütün çətinliklər və anlaşılmazlıqlara rəğmən əhvalınızı pozmayın. Sizi təxribata çəkənlərlə belə, münaqişə etməyin. İstənilən texnika və avadanlıqla davranış zamanı ehtiyatlı olun.

Dolça - maliyyə məsələlərinin həlli, alış-veriş, mühüm sənədlərin imzalanması üçün əlverişli gün deyil. Səfər və ya səyahət gözlənilən nəticəni verməyəcək.

Balıqlar - diqqəti bütünlüklə praktiki işlərin həllinə yönəltmək çətin olsa da, bunu edin. Fikrinizi dağıtmayın, başladığınız işləri yarımçıq qoymayın, kiçik və ağrılı səhvlərə yol verməyin

