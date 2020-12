Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 12-ci turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bazar günü daha üç qarşılaşma baş tutub.

Lider “Alanyaspor” bu tur çərçivəsində “Beşiktaş”la qarşılaşıb. Üç qolun qeydə alındığı matç meydan sahiblərinin qələbəsiylə yekunlaşıb.

Son çempion “Başakşəhər” isə “Qaziantep”lə ev oyunundan məğlub ayrılıb. “Ərzurumspor” da evdə “Gənclərbirliyi”nə minimal məğlub olub.

