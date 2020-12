ATƏT-in Minsk qrupunun Fransa və ABŞ-dan olan həmsədrləri Stefan Viskonti ilə Endryu Şofer Ermənistana gediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmsədrlərin İrəvanda ölkə rəsmiləri ilə görüş keçirməsi gözlənilir.



Xatırladaq ki, onlar bir gün əvvəl Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşüblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.