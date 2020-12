Əsgərlərimiz Xocavənd rayonunun Tağlar kəndində gizli erməni sığınacağı aşkarlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, üçtərəfli bəyanata əsasən ərazidən çəkilməli olan, lakin bu şərtlərə əməl etməyərək terror əməliyyatları törədən erməni silahlı qüvvələrinin bir qrupu qəhrəman əsgərlərimiz tərəfindən zərərsizləşdirilib.

Onların sığınacağı aşkarlanıb. Əsgərlərimiz həmin sığınacağı videoya çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıblar:

