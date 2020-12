AMB-nin valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2020-ci ilin dekabrın 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0233 manat təşkil edib, 1 avronun məzənnəsi 2.0625 manata enib, 1 türk lirəsi isə 0.2162 manata yüksəlib.

Valyuta

Kod

Kurs

ABŞ dolları

USD

1.7000

Avro

EUR

2.0625

Rusiya rublu

RUB

0.0233

Türkiyə lirəsi

TRY

0.2162

Gürcüstan larisi

GEL

0.5177

İngiltərə funt sterlinqi

GBP

2.2648

Avstraliya dolları

AUD

1.2814

Argentina pesosu

ARS

0.0207

Belarus rublu

BYN

0.6705

Braziliya realı

BRL

0.3359

BƏƏ dirhəmi

AED

0.4628

Cənubi Afrika randı

ZAR

0.1127

100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0.1558

Çexiya kronu

CZK

0.0783

100 Çili pesosu

CLP

0.2319

Çin yuanı

CNY

0.2600

Danimarka kronu

DKK

0.2771

Honkonq dolları

HKD

0.2193

Hindistan rupisi

INR

0.0231

100 İndoneziya rupisi

IDR

0.0120

100 İran rialı

IRR

0.0040

İsveç kronu

SEK

0.2014

İsveçrə frankı

CHF

1.9119

İsrail şekeli

ILS

0.5221

Kanada dolları

CAD

1.3325

Küveyt dinarı

KWD

5.5690

Qazaxıstan tengesi

KZT

0.0041

Qırğızıstan somu

KGS

0.0200

100 Livan funtu

LBP

0.1125

Malayziya rinqqiti

MYR

0.4198

Meksika pesosu

MXN

0.0847

Moldova leyi

MDL

0.0987

Misir funtu

EGP

0.1082

Norveç kronu

NOK

0.1935

100 Özbəkistan somu

UZS

0.0163

Polşa zlotısı

PLN

0.4635

Sinqapur dolları

SGD

1.2736

Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

0.4532

SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

XDR

2.4386

Tayvan dolları

TWD

0.0604

Tacikistan somonisi

TJS

0.1504

Türkmənistan manatı

TMT

0.4857

Ukrayna qrivnası

UAH

0.0608

100 Yaponiya yeni

JPY

1.6341

Yeni Zelandiya dolları

NZD

1.2045

Qızıl

XAU

3120.597

Gümüş

XAG

40.69310

Platin

XPT

1733.830

Palladium

XPD

3961.289

